Wegen Corona : Ist Skifahren am Erbeskopf in diesem Winter möglich?

Klaus Hepp, technischer Leiter, vor dem Schlepplift am Erbeskopf. Die Schleppstange stammt noch von der Sommerrodelbahn und wird in den kommenden Tagen gegen einen T-Anker ausgetauscht. Foto: Christoph Strouvelle

Hilscheid Die Vorbereitungen fürs Skifahren am Erbeskopf sind weit gediehen. Doch auch hier sorgt die Corona-Entwicklung für Veränderungen.

Der Schnee fehlt noch, genauso wie die kalten Temperaturen, damit die Schneekanonen die weiße Unterlage für Skifahrer und Snowboarder produzieren können. Aber ansonsten zeigt sich am Erbeskopf das Team um Klaus Hepp gut gerüstet, um Wintersportler auf den Pisten oberhalb des Hunsrückhauses begrüßen zu können.

„Wir sind mit den Vorbereitungen weiter als sonst“, sagt der technische Leiter der Skianlagen am Erbeskopf. Denn zwei Lifte waren aufgrund der Sommerrodelbahn und des Bike-Parks das ganze Jahr bereits in Betrieb und sind entsprechend gewartet. „Diese Unterhaltungsmaßnahmen kommen uns jetzt zugute“, sagt Hepp. Und auch die technische Abnahme ist bereits absolviert, „ohne Beanstandungen.“ Am Wochenende sollten noch die Gehänge an den Liften mit den üblichen T-Trägern montiert werden, mit denen die Wintersportler den Hang hochgezogen werden. Zudem werden die Schneekanonen noch genau inspiziert und anschließend positioniert.

„Wenn der Boden gefroren ist, fahren wir sie mit der Pistenraupe hoch“, sagt Hepp. Allerdings sind die Speicher, aus denen die Schneekanonen mit Wasser versorgt werden, nach dem trockenen Sommer noch nicht komplett gefüllt. Deswegen freut man sich am Erbeskopf momentan derzeit über jeden Tropfen Regen.

Das Lift-Team steht in diesem Jahr mit den Hygienevoraussetzungen aufgrund der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Denn die Kreisverwaltung, der ein Hygienekonzept des Zweckverbandes Erbeskopf vorliegt, muss noch ihr endgültiges Einverständnis für einen Skibetrieb geben, sagt Hepp. „Wir warten noch auf die grundsätzliche Entscheidung, ob Wintersport in dieser Saison möglich ist“, sagt er. Auch aus anderen Skigebieten ist Hepp noch keine Genehmigung der Behörden bekannt, weil diese nach seiner Vermutung aufgrund des November-Lockdowns noch abwarten. Allerdings sei man sich im Zweckverband einig: „Wir wollen Wintersport anbieten, auch mit mehr Personal“, sagt Hepp.

In Vorbereitung sei eine Internet-Reservierung für die Liftkarten. Mit einem solchen System habe man im Thalfanger Erholungs- und Gesundheitszentrum gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil: Die Betreiber des Lifts haben einen Überblick über die Menge der Besucher.

Ob die Anzahl der Skifahrer am Erbeskopf begrenzt wird, sei derzeit noch unklar. Die Abstände sind bei der Abfahrt ohnehin gewährleistet. Beim Anstehen an den Liften sorge die Länge der Skier ebenfalls für ausreichende Entfernung zu anderen Sportlern. Möglicherweise verlängern sich aber die Wartezeiten, weil mehr Personen alleine Lift fahren müssen. Denn nur Personen aus einem Haushalt dürfen einen Schleppanker gemeinsam benutzen. Allerdings seien auch in der Vergangenheit mehr als ein Drittel aller Wintersportler Einzelfahrer gewesen, so dass das laut Hepp nicht sonderlich ins Gewicht fällt. „Wenn es kalt wird, können wir sofort anfangen“, sagt Hepp, der aufgrund der Langzeitvorhersage, die einen strengen Winter vorhersagt, auf mehr Skitage als in den Vorjahren hofft.

In der Saison 2019/2020 sind die Lifte genau einen Tag gelaufen. Und im Winter 2018/2019 waren es mit 26 Lifttagen zwischen dem 25. Januar 2019 und dem 22. Februar 2019 nicht allzu viele gewesen.