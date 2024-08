Gemeinsames Engagement Warum junge Leute aus aller Welt im Hunsrück zur Sense greifen

Sie kommen aus ganz Europa und aus Asien: 14 junge Menschen packen im Hunsrück kräftig mit an – mit Sense oder Rechen in der Hand. Sie sind hier, um den Nationalpark bei seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen und nutzen die Gelegenheit, um mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Derzeit arbeiten sie auf den nährstoffarmen Magerwiesen rund um das Nationalparktor am Erbeskopf. Diese sollen in ihrer ursprünglichen natürlichen Form wieder wachsen.