Kostenpflichtiger Inhalt: Wintersport : Erbeskopf: Kein Skibetrieb und Rodeln nur mit Abstand

Wintersport am Erbeskopf - erstmal nicht. Auch wenn Schnee fallen sollte, bleiben die Lifte ausgeschaltet. Foto: Klaus Kimmling

Hilscheid Die Wetterprognosen kündigen Schneefall in den Weihnachtsferien an. Doch am höchsten Gipfel des Landes bleiben die Lifte wegen der Corona-Pandemie ausgeschaltet.