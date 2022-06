Mountainbike-Rennen rund um den Erbeskopf : Erbeskopf-Bike: (Fast) wie vor Corona

Thalfang Am Sonntag findet der Mountainbike-Marathon rund um und über den Erbeskopf zum 20. Mal statt. Nach der Pandemie-Sparausgabe 2021 nun wieder mit großem Streckenangebot.

Markus Appelmann weiß: „Man kann nicht einfach zurückdrehen auf die Zeit vor Corona“, sagt der 44-Jährige, der seit vergangenem Jahr den Erbeskopf-MTB-Marathon mit seiner Agentur inMedia organisiert. Aber fast wie in der Zeit vor der Pandemie wird es bei der 20. Mountainbike-Veranstaltung am kommenden Sonntag (3. Juli) dann doch sein. „Die große Strecke führt wieder über eine große Schleife“, sagt Markus Appelmann. 2021, als der Erbeskopf-Bike, so die offizielle Bezeichnung, als erste MTB-Marathon-Veranstaltung in Deutschland im zweiten Corona-Jahr an den Start ging, konnten die Teilnehmer eine gut 30 Kilometer lange Runde wahlweise ein- oder zweimal absolvieren.