Kolumne : Erbeskopf royal

Ich will ja nichts sagen, aber im englischen Königshaus ist ja was los! Der Harry und die Meghan wollen nicht mehr im Dienst der Monarchie unterwegs sein und ihr Geld jetzt richtig verdienen.

Und am Erbeskopf könnten die beiden im Winter die Skibar übernehmen und während der warmen Jahreszeit die Sommerrodelbahn. Dann wären sie immer an der frischen Luft. Vielleicht bringen sie ja ein bisschen Geld mit, dann könnten die da oben auch noch die Waldgaststätte sanieren. Wenn Harry dann die Leute persönlich in die Schlitten der Sommerrodelbahn setzt und Meghan abwechselnd Plumpudding, Hamburger und Kartoffelklöße serviert, dann wäre endlich mal was los am Erbeskopf. Und unser Nationalpark wäre innerhalb kürzester Zeit der bekannteste in Deutschland, das verspricht Euch