Hunsrück : Großer Ansturm auf Wintersportgebiet am Erbeskopf (Video/Fotos)

Hilscheid Vom Bügelfrühstück bis Rodelspaß: Am Sonntag hatte das Wintersportgebiet am Erbeskopf viel zu bieten. Welche besondere Idee der Betreiber des Bistros im Hunsrückhaus hatte und was die Besucher zum Schneevergnügen sagten.

Der Neuschnee hat am Wochenende hunderte Ski- und Rodelfans in die Wintersportgebiete der Region gelockt. Am Erbeskopf liefen seit Donnerstag die Schneekanonen. Unterstützend zum natürlich gefallenen Neuschnee konnten mit ihrer Hilfe die Pisten soweit präpariert werden, das der Liftbetrieb für den Skisport am Sonntag startete. Auch die Rodelhänge waren zentimeterdick mit einer weißen Schneedecke überzogen und boten ideale Bedingungen. Das lockte am Sonntag schon früh viele Familien an.

Einige Rodeler waren schon gegen 8 Uhr startklar. „Wir sind absichlich so früh hierher gekommen, damit noch genug Platz ist und die Rodelbedingungen noch gut sind. Für unsere Familie ist es immer ein schöner Moment, wenn der erste Schnee gefallen ist“, sagt Christina Schlapp, die mit ihrem Mann Christian und den beiden Kindern Leonie (7) und Felix (3) schon früh aus Bad Sobernheim aus dem Landkreis Bad Kreuznach angereist ist. Waldemar Schäfer kam mit seiner Familie aus Saarbrücken ebenfalls sehr früh auf den Erbeskopf. „Unsere Kinder sind heute zum Skikurs angemeldet, damit sie im nächsten Jahr selbständig fahren können“.

Am Skilift standen die Wintersportfans Schlange. Nur diese teilweise sehr langen Wartezeiten trübten bei dem einen oder anderen Wintersportler etwas die Stimmung. Doch ob mit Ski oder Snowboard unter den Füßen, auf den ersten Tag des Liftbetriebs, freuten sich alle.

„Wir haben eben gerade eine halbe Stunde lang am Lift angestanden. Aber, es lohnt sich auf jeden Fall, denn das Fahren macht mächtig viel Spaß“, meint Carolin Leidner, die mit ihrer Freundin aus dem Saarland angereist war. „Es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn man so lange warten muss, aber es macht auch viel Spaß hier auf dem Hang, wenn mal ein bisschen Schnee da ist“, meint Sophie Bauer.

Wem es draußen bei Temperaturen um null Grad zu kalt war, der konnte im neuen Bistro im Hunsrückhaus an diesem Sonntag etwas ganz Besonderes erleben. Betreiber Marco Best ludt alle Interessierten bis 12 Uhr zum Bügelfrühstück ein. Lecker frühstücken und dabei den Korb voll mit Kleidung gebügelt zu bekommen, das locke rund 70 Gäste schon früh auf den Erbeskopf. Einer der Gäste, die mit einem Korb voller Bügelwäsche in der Tür des Bistros standen, war Ilona Justen. Die Wittlicherin bügelt normalerweise immer am Wochenende ihre Wäsche, da kam das Angebot von Marco Best gerade richtig. „Wenn ich Freitag oder Samstagabend bei mir daheim die Wäsche mache, dann bleibt für das Bügeln meist der Sonntag. Durch das Angebot des Bügelfrühstücks habe ich jetzt Zeit und kann dann vielleicht später noch Rodeln gehen“, freut sich Ilona Justen.

Gegen Mittag waren alle Parkplätze am Wintersportzentrum belegt. Der Verkehr staute sich teilweise zurück auf die Zufahrtsstraßen. Einige, die mit dem Auto angereist waren, gaben die Suche nach einem Parkplatz genervt auf. Das große Verkehrschaos, wie es in der Vergangenheit zu beobachten war, blieb jedoch aus.

