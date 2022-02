2022 noch kein Lifttag : Ist Wintersport am Erbeskopf ein Auslaufmodell? - Warum der Einsatz von Schneekanonen kritisiert wird

Die Schneekanonen warten am Skihang des Wintersportzentrums am Erbeskopf auf ihren nächsten Einsatz. Bislang haben die Witterungsverhältnisse in diesem Winter nicht gereicht, um die Piste zu präparieren und die Lifte anzuwerfen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid/Thalfang/Morbach In dieser Saison war noch kein Skibetrieb am Erbeskopf möglich. Das ruft Kritiker auf den Plan, die sich angesichts des Klimawandels vor allem an der Produktion von Kunstschnee stören. Diese sei teuer und verschwende Energie. Was der Zweckverband dazu sagt und warum er am Wintersport festhält.