Rodeln, Spazieren und Co. Winterspaß am Erbeskopf: Das ist am Wochenende geboten

Erbeskopf · In der Region Trier hat es in den vergangenen Tagen an vielen Orten geschneit. Kein Wunder, dass es nun viele Menschen zum Erbeskopf zieht. Was man dort am Wochenende machen und wo man parken kann.

19.01.2024 , 21:39 Uhr

Ein Foto vom Erbeskopf von Anfang der Woche: Der Start der Skisaison ist zwar weiterhin offen - doch zum Spazieren oder Wandern lädt die Winterkulisse allemal ein. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Von Claire Herrmann