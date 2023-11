Reicht die Zeit bis zum ersten Schnee? Vier Unternehmer am Erbeskopf wollen den Skibetrieb übernehmen: Was sagt der Zweckverband dazu?

Geht der Skibetrieb am Erbeskopf möglicherweise in neue Hände? Diese Frage ergibt sich aufgrund eines Schreibens, das dem Trierischen Volksfreund vorliegt. Demnach haben sich die vier privaten Unternehmer am Erbeskopf, die Betreiber der Sommerrodelbahn, des Trailparks, des Hochseilgartens und des Restaurants im Nationalparktor, zu einer Interessengemeinschaft Erbeskopf zusammengeschlossen, die Interesse an einer möglichen Übernahme des Wintersportbetriebs bekundet.