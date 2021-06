Freizeit : Erbeskopf-Marathon wird zum Vorreiter in ganz Deutschland

Der 816 Meter hohen Erbeskopf ist weiterhin im wahrsten Sinne der Höhepunkt für Fahrer und Zuschauer bei Mountainbike-Marathon in Thalfang, dem ersten Jedermannrennen dieser Art in Deutschland in diesem Jahr. Foto: TV/Holger Teusch

Thalfang Das erste Mountainbike-Jedermannrennen in Deutschland in diesem Jahr startet am Sonntag in Thalfang. Rund 700 Sportler werden erwartet.