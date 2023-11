Rechte, Pflichten, Fallstricke Erbschaft birgt Probleme — so erging es einer Erbengemeinschaft in Platten

Eine Erbschaft kann durchaus gewisse Fallstricke enthalten. Diese Erfahrung machte Bernd Ahlers aus Ober-Olm (Landkreis Mainz-Bingen), der als Mitglied einer Erbengemeinschaft vor drei Jahren ein Grundstück in der Nähe von Platten geerbt hatte. Rund 1,7 Hektar ist das Grundstück groß. Für Ahlers und seine Geschwister in der Erbengemeinschaft stand von Anfang an fest: Das Grundstück soll verkauft werden.