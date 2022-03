Serie Hofläden der Region : Mit Himbeeren fing alles an: Wie sich der Hofladen der Familie Grieshop in Erden entwickelt hat

Margret, Stephan, Andreas und Denise Grieshop, (v.l.) im Familienhofladen in Erden. Foto: Bents Christina

Erden In unserer Serie „Hofläden der Region“ haben wir Familie Grieshop in Erden besucht. Sie bieten Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und regionale Produkte von ausgesuchten Partnern an. So ist in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Sortiment zusammengekommen.