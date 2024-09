EEG-Förderung Warum die Biogasanlage in Arenrath bald keinen Strom mehr liefert

Seit 2006 produziert die Biogasanlage in Arenrath Strom. Rund 4,4 Millionen Kilowattstunden im Jahr und damit genug elektrische Energie für rund 500 Haushalte und „einen Ort von der ungefähren Größe von Dreis mit rund 2000 Einwohnern“, erklärt Markus Lieser. Vor 18 Jahren hatte der Landwirt eine Biogasanlage gebaut, weil die Milchviehhaltung allein wirtschaftlich für ihn nicht mehr tragfähig war. Also hat er in die Biogas-Anlage investiert, die ihm gemeinsam mit Stefan und Edgar Marx zu gleichen Teilen gehört. Doch aufgrund der Regelungen des Energie-Einspeise-Gesetzes (EEG), erklärt Lieser, würde sich die Anlage nur noch bis zum Jahr 2026 rechnen, wenn die festgelegte Einspeisevergütung auslaufe. Damit wäre das Aus für die Anlage besiegelt.