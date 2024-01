Umfrage Das sagen die Kunden der Tierheilpraktikerin Heike Poß aus Hetzerath

Anja Kramer aus Hetzerath: „Mein Pferd Henry war psychisch und physisch belastet durch Stress und Schmerzen, was er durch Beißen, unkooperatives Verhalten, körperliche Schwäche deutlich zeigte. Nach eingehender Diagnose wurde er durch Heike Poß mittels Radionik therapiert. Eine deutliche Veränderung im Verhalten war – trotz weiterhin bestehender diagnostizierter Schmerzen an den Hinterbeinen – nach kurzer Zeit festzustellen. So vorbereitet, konnte er die notwendige Operation an den Beinen und die Nachbehandlung (lange Boxenruhe) besser und viel ausgeglichener überstehen. Mich hat die Behandlung überzeugt und ich bin froh, dass wir die ganzheitliche Therapie in Verbindung mit den konventionellen medizinischen Maßnahmen gewählt haben!“