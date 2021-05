Jugend musiziert : Erfolg bei Jugend musiziert

Erfolg am Cusanus-Gymnasium beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert" Foto: TV/Mania Vollmer

Wittlich (red) Beim digitalen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Mainz konnten eine Schülerin und ein Schüler des Cusanus-Gymnasiums Wittlich die Jury überzeugen. Hribsime Krikor (Foto rechts) aus der Klasse 9a erhielt für ihr aussagekräftiges Spiel in der Kategorie „Querflöte“ in der Altersgruppe vier den zweiten Preis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kiano Bauer (Foto links) aus der Klasse 7c erzielte für seinen souveränen Auftritt in der Kategorie „Trompete/Flügelhorn“ den ersten Preis und erhält somit eine Berechtigung am Bundeswettbewerb im Mai teilzunehmen.

Jugend musiziert 2021- Erfolg am Cusanus-Gymnasium Foto: TV/Privat