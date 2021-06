Bildung : Erfolg für Cusanus-Gymnasium beim Sprachenwettbewerb

Nila Becker, Elena Diederich, Constantin Glombeck, Katharina Kaspari, Yunes Keidel, Alina Lusch, Johanna Otten, Lucas Pauly, Franziska Pietzonka und Nadine Selzner produzierten als Gruppe ein Hörspiel. Links im Bild: Lehrer Andreas Weil. Foto: Cusanus-Gymnasium Wittlich

Wi (red) Beim Bundes­wettbe­werb Fremd­sprachen hat die Klasse 10a des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Andreas Weil einen dritten Platz erreicht. In der Kategorie „Team Schule“ produzierte die Gruppe in Eigenregie ein Hörspiel zum Thema „Culture in Times of ­Covid-19“. Die Klasse freut sich nun über zwei Geldpreise.

