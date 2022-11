Besonderes Konzept : Gründerin auf dem Land: Wie Ellen Eberhard mit ihrer „Blütendichterei“ in Heidenburg erfolgreich ist

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber 14 Bilder Blumendeko im alten Bauernhaus: Die „Blütendichterin“ in Heidenburg

Heidenburg Ganz bewusst hat sich Ellen Eberhard bei der Gründung ihres Geschäfts „Blütendichterin“ fürs Dorf entschieden. Denn die 29-Jährige bietet in Heidenburg im Hunsrück nicht bloß Blumenkreationen an. Was noch zu ihrem Konzept gehört und wie sie damit die Gemeinschaft im Ort und andere lokale Betriebe unterstützen will.