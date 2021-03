Schule : Erfolgreiche Teilnahme des PWG am Heureka-Wettbewerb

Erfolgreiche Teilnahme des PWG am HEUREKA!-Wettbewerb Foto: TV/Martin Praus

Wittlich (red) 124 Schüler der 5. und 6. Klassen des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich nahmen am Heureka-Wettbewerb Mensch und Natur teil. Im Rahmen des Wettbewerbs mussten 45 Multiple-Choice-Fragen in den Bereichen Informatik, Technik und Naturwissenschaften beantwortet werden. Marius Oeffling erzielte den ersten Platz auf Landesebene und war der beste Schüler seiner Klassenstufe in Rheinland-Pfalz.

Zudem erzielte Ben Haep den dritten Platz auf Landesebene. 16 weitere Teilnehmer erhielten einen Preis. Die Preisträger der Klasse 5: 1. Platz: Jonathan Scharf, 2. Platz: Nils Jamros, Paul Pickart, Paul Schmitt, 3. Platz: Ramón Butterbach, Elias Lehnen, Lennart Griebler, Paul Stöber. Preisträger Klasse 6: 1. Platz: Leo Austel, 2. Platz: Isabelle Hassenbach, 3. Platz: Anna Maria Hahn, Felix Pape, Johan Schulz, Lena Schmitt, Max Adams, Silas Lescher