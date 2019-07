Kommunalpolitik : Erhard Wolf erneut zum Hochscheider Dorfchef gewählt

Hochscheid Der neue Ortsbürgermeister von Hochscheid ist auch der alte: Erhard Wolf ist in der konstituierenden Sitzung des Hochscheider Ortsgemeinderates wiedergewählt worden. Und das, obwohl der Parteilose bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat gar nicht angetreten war.

In Wolfs vierter Wahlperiode stehen nach einer eigenen Aussage vor allem zwei Themen auf der Agenda: „Wir sind gerade mitten in der Flurbereinigung.“ Diese hängt mit dem geplanten Ausbau der B 50 zusammen und soll in zwei Jahren abgeschlossen sein. Hochscheid nimmt auch am Zukunfts-Check-Dorf teil. In diesem Projekt soll geprüft werden, wie zukunftsfähig der Ort ist.