Kolumne Wilbert : Erhitzte Gemüter nur in der Sauna

Wilbert. Foto: TV

Ganz schön was los in unserem schönen Städtchen hier. Da gibt es auf der einen Seite Protest gegen die Schwimmbadpläne, und von der anderen Seite kommen die Stimmen gegen den Neubau eines Hotels am HDJ. Dabei könnte die Welt doch so einfach sein, sage ich.

Warum reißt man nicht einfach das alte Hallenbad ab (für mehr taugt es ja ohnehin nicht mehr), vergrößert so die Fläche fürs Freibad und entledigt sich der ganzen Probleme.