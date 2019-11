Kultur : Erinnerung und Hoffnung mit Gedichten und Musik in Morbach-Hinzerath

Erinnerung und Hoffnung mit Gedichten und Musik in Morbach-Hinzerath

Morbach-Hinzerath Eine kleine, feine Gruppe von jüdischen Dichtern und Dichterinnen hat im Kreativhaus in Morbach-Hinzerath lyrische Werke vorgetragen.

Die Text-Auszüge boten die Vortragenden Maria Finnemann, Inge Kölle und Margit Kuhnle des Lyrikpfades Laufersweiler den Zuhörern dar und ließen die Aufmerksamkeit in der Gästerunde steigen. Dazu schafften Maria Jekeli-Halstein am Cello und Karl Gerhard Halstein am Klavier mit ihren Klängen zu den jeweiligen Texten emotional das passende Ambiente.