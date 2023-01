Gesunde Ernähung : Gesund ins neue Jahr starten: So geht’s!

Obst und vor allem viel Gemüse sind wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung auch und gerade, wenn man abnehmen möchte. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Region Der Vorsatz vieler Menschen fürs neue Jahr ist, sich mehr zu bewegen und gesünder zu ernähren. Wie das langfristig gelingen kann, haben wir bei Ernährungsberaterinnen nachgefragt. Sie haben hierzu einige leicht umzusetzende Tipps gegeben.

Vielleicht hätte man doch das eine oder andere Plätzchen an den Weihnachtsfeiertagen liegen lassen sollen ... Beim Blick auf die Waage im neuen Jahr nehmen sich viele Menschen vor, die Pfunde purzeln zu lassen.

Wie man es richtig angehen kann, haben uns drei Ernährungsberaterinnen verraten. Darunter Monika Berg, die seit 2002 eine eigene Praxis als Ernährungsberaterin und -therapeutin in Wittlich hat und von den Krankenkassen anerkannt ist. Sie behandelt auch Essstörungen und arbeitet in diesem Bereich mit Psychologen zusammen. Für Monika Berg ist die Basis für eine gesunde Ernährung Pflanzliches. Rund 500 Gramm Gemüse sollten es pro Tag sein. Dazu zwei Stücke Obst am Tag. Sie sagt: „Eine Mahlzeit sollte zur Hälfte aus Gemüse bestehen, einem Viertel aus eiweißhaltigen Produkten und aus einem Viertel aus Beilagen aus Kohlehydraten.“ Sie ergänzt: „Es ist wichtig, sich satt zu essen. Wenig zu essen, macht keinen Sinn.“

Einen weiteren Tipp hat die Ernährungsexpertin, der sehr einfach umzusetzen ist: morgens ein Glas heißes Wasser trinken. „Das wirkt wie die Dusche von innen und spült den Verdauungsapparat einmal durch.“ Ihr dritter Tipp sind ein bis zwei Löffel Nüsse am Tag, denn die seien gut fürs Herz, hätten viele Mineralstoffe und machten satt. Welche Nüsse, spielten dabei keine Rolle, es könnten Hasel- oder Walnüsse sein oder auch Mandeln.

Zur Umsetzung braucht es ihrer Meinung nach eine Strategie und fundiertes Wissen. „Es sollten realistische Ziele sein, und man sollte sich überlegen, was sie einem selbst an Benefit bringen. Man sollte sich über die Erfolge motivieren können.“ Und: „Es geht hierbei um konkrete Maßnahmen, die man Schritt für Schritt in den Alltag einbaut, sonst funktioniert es nicht.“

Ähnlich fällt die Antwort von Eva- Hauser, Diätassistentin und Heilpraktikerin aus Trier aus. Sie weiß, seine Ziele kann man langfristig am ehesten erreichen, indem man sich immer wieder selbst reflektiert und seinen Weg flexibel anpasst. „Sich persönlich ein realistisches und messbares Ziel setzen und eine Methode auswählen, die auf Dauerhaftigkeit angelegt ist. Eine Crash-Diät bringt wenig.“ Für sie macht es auch Sinn, sich den Weg zu planen und sich der Hürden bewusst zu sein, damit man direkt agieren kann. „Die dauerhafte Unterstützung eines Profis kann beim Durchhalten sehr hilfreich sein.“

Als zwei große Irrtümer sieht sie die Annahmen, dass man je weniger man isst, man umso mehr abnimmt und das Kohlehydrate dick machen. Dazu erklärt sie: „Der Körper muss mit allem versorgt sein. Wenn ich ihm Nährstoffe enthalte, fängt er an zu bunkern. Daher ist es wichtig, dem Körper alle Nährstoffe, aber in angepasster Menge und Verhältnis zu geben. Wir essen grundsätzlich zu viel Kohlehydrate, daher nehmen wir davon auch zu, weil die Portion einfach zu groß ist.“

Jennifer Simon ist Diplom Oecotrophologin und seit 2016 in eigener Praxis in Bitburg selbstständig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Ernährungstherapie, und auch sie ist von den Krankenkassen anerkannt. Sie bringt es so auf den Punkt: „Vergesst vermeintlich ,gesunde‘ oder ,ungesunde‘ Lebensmittel! Der Mensch ist ein Allesfresser, ob wir davon gesund bleiben oder krank werden hängt von der Häufigkeit und Menge der verzehrten Lebensmittel ab.“ Weiter sagt sie: „Der Schlüssel sind gute, kleine Gewohnheiten, die wir im Alltag umsetzen, beispielsweise in jeder Mahlzeit einen großen Gemüseanteil, nur energiefreie Getränke trinken, bestimmte Wege nur zu Fuß erledigen.“ Beim Durchhalten setzt sie darauf, sich darauf zu fokussieren, wie man sein will und in einem zweiten Schritt so zu denken, wie die Person, die man sein möchte.