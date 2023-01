Kommunalpolitik : Erneuerbare Energien in der VG Thalfang: Alle Orte sollen finanziell profitieren

Windräder bei Heidenburg und Berglicht: Mit der Frage, wie alle Ortsgemeinden an den Gewinnen aus der Windkraft beteiligt werden können, beschäftigt sich der VG-Rat Thalfang. Foto: Christoph Strouvelle

Thalfang Windkraft und Photovoltaik-Anlagen beschäftigen den Rat der Verbandsgemeinde Thalfang.

Von Christoph Strouvelle

Immer wieder ändern sich Richtlinien für die Ausweisung von Flächen, auf denen Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien errichtet werden. Das gilt sowohl für Photovoltaik-Anlagen als auch für Windräder. Grund genug für den Rat der Verbandsgemeinde Thalfang, sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Thematik zu beschäftigen.

Das gilt zum einen für den Flächennutzungsplan in puncto Windenergie. Bis 2027 muss Rheinland-Pfalz 1,4 Prozent seiner Fläche für Windenergieanlagen zur Verfügung stellen, bis 2032 sind es 2,2 Prozent. Die VG Thalfang stellt heute bereits 4,6 Prozent ihrer Fläche dafür bereit, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dennoch müsse eine Anpassung an die Bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben wie Abstandsflächen, Erleichterung des Repowering erfolgen. Dazu lägen die Vorbehaltsflächen Windenergie alle im Norden der Verbandsgemeinde, so dass die Ortsgemeinden im Süden von der Energiewende nicht profitieren könnten. Man wolle künftig mehr das Solidaritätsprinzip verfolgen, auf das man in der Vergangenheit zu selten geachtet habe, sagten mehrere Redner.

„Wir müssen tätig werden“, fordert Werner Breit von der FDP. Es bleibe den Thalfangern nichts anderes übrig, als auf regenerative Energien zu setzen. Allerdings sollten alle Gemeinden von den Gewinnen profitieren, nicht nur die Standortgemeinden, sagt er.

Luzia Steffes von der CDU sagt, Windkraft sei für einige Gemeinden die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. „Die Bedingungen dafür müssen geschaffen werden“, sagt sie. Die Windkraft führe auch dazu, dass Thalfang bei der Kommunalreform attraktiver werde. Die Gemeinden könnten so ihre Schulden reduzieren. Und: „Im Moment sind wir arm, dann nicht mehr.“

Burkhard Graul von der SPD ist der Meinung, man hätte in der Vergangenheit bereits besser eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) geründet, damit alle Gemeinden von der Windkraft profitierten. „Alle Ortsgemeinden bezahlen die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, aber nicht alle bekommen Einnahmen aus der Windkraft“. Diese sollten gerecht aufgeteilt werden.

Karl-Heinz Koch kritisiert, dass die Gemeinden sich „zuspargeln“ müssten, um ihre Kassen auszugleichen: „Wir können noch so viele Räder aufstellen, es wird uns nicht retten“, fasste er zusammen.

Der Rat beschließt, den Flächennutzungsplan für den Teilbereich Windkraft fortzuschreiben. Dabei soll das gesamte Gebiet der VG auf mögliche Sonderbauflächen Windenergie untersucht werden.

Bei der Photovoltaik häuften sich derzeit Anfragen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, heißt es in der Sitzungsvorlage zu einem weiteren Punkt der Sitzung. Da diese nicht privilegiert seien, sei grundsätzlich die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Festsetzung entsprechender Sonderbauflächen notwendig. Es sei nicht beabsichtigt, bereits jetzt den Flächennutzungsplan durch die Ausweisung von Sonderbauflächen für Photovoltaikanlagen zu ändern. Vielmehr wolle man ein Konzept entwickeln, das ein Leitfaden sein soll, auf dessen Grundlage die jeweilige Entscheidung getroffen werden kann.

An den Leitlinien sollen sich auch die Ortsgemeinden orientieren können. Dabei wolle man keinen Wildwuchs an Photovoltaik-Anlagen, sagen Sprecher der verschiedenen Fraktionen im VG-Rat. Zudem wolle man den Fehler wie bei der Windkraft nicht wiederholen, keine AÖR zu gründen, um allen Ortsgemeinden die Möglichkeit zu geben, an den Gewinnen teilzuhaben. Auch die Möglichkeit, eine Genossenschaft zu gründen, wird von den Ratsmitgliedern ins Spiel gebracht. Das Ziel soll sein, Anlagen gemeinsam zu betreiben und gemeinsam Geld zu verdienen. Bei einem solchen Konstrukt würden alle Anteilseigner, in dem Fall also alle Ortsgemeinden, von den Einnahmen der Photovoltaik profitieren.

„Es wäre zu überlegen, ob wir eine Anstalt des öffentlichen Rechts in die Schale werfen“, sagt Winfried Welter von der CDU. Allerdings brauche man ein Fachbüro, das dem Rat sage, was möglich und was praktikabel sei. „Wir müssen einen Kriterienkatalog zusammenstellen, damit wir wissen, worüber wir diskutieren“, sagt Burkhard Graul von der SPD.