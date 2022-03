Bernkastel-Kues Zwei neue Windkraftanlagen sind im Bau, weitere sechs sind in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues geplant. Mehr gibt die Fortschreibung des Flächennutzungsplans nicht her.

Der Windenergiepark am Ranzenkopf in der Nähe von Wintrich ist das größte Windkraftprojekt im gesamten Landkreis Bernkastel-Wittlich. An ihm ist neben weiteren Kommunen auch die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues beteiligt. Windkraft zählt zu den wichtigsten CO 2 -neutralen Energien im Landkreis, der mittlerweile den größten Anteil am Stromverbrauch aus solchen Energien tragen kann.