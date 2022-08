Medizin : Erneut Besuchsverbot im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Aufgrund der zunehmenden Corona-Fallzahlen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Patientinnen und Patienten sowie zunehmenden Verstößen gegen die im Krankenhaus geltenden Corona-Regeln spricht die Klinikleitung erneut ein Besuchsverbot aus.

„Leider sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen, da die aktuell geltende Regel 1:1:1, die einen Besuch pro Patient pro Tag erlaubt, zunehmend missachtet wird“, so Ulrike Schnell, Klinikleitung. Viele Besucher sehen nicht ein, dass die gelockerten Corona-Regeln im Krankenhaus nicht gelten. „Das äußert sich vielfach: Masken werden im Patientenzimmer abgesetzt, es halten sich zu viele Besucher in den Patientenzimmern auf und viele Patienten werden von mehreren Angehörigen/Freunden oft gleichzeitig besucht. Das gefährdet alle Patienten und Mitarbeiter“, so Pflegedirektorin Irene Baranowsky. Das gehe soweit, dass Auseinandersetzungen mit uneinsichtigen Besuchern mit Unterstützung der Polizei beendet werden müssten – eine zusätzliche Belastung für das durch die anhaltende Pandemie extrem beanspruchte Pflegepersonal, das sich zur Einhaltung der Vorgaben mit den Besuchern auseinandersetzt.