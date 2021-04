Corona : Ab Freitag gilt ein Besuchsverbot im Verbundklinikum

Bernkastel-Kues/Wittlich Im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich tritt ab Freitag, 23. April, wieder das Besuchsverbot in Kraft. Als einziges Krankenhaus in der Region hatte das Klinikum vor sechs Wochen Patientenbesuche wieder erlaubt, mit Blick auf die damals niedrigen Corona-Inzidenzen und die hohe Bedeutung sozialer Kontakte im Genesungsprozess der Patienten.

Ausnahmen vom Besuchsverbot gelten wie bisher auch bei schwangeren Frauen, die in Begleitung zur Entbindung in die Wittlicher Geburtsklinik kommen, sowie bei schwerstkranken sterbenden Patienten. Alle Ausnahmen müssen mit den behandelnden Ärzten beziehungsweise den Stationsleitungen abgestimmt werden. „Die Lage ist sehr dynamisch und wird in engen Rhythmen neu bewertet, analog der behördlichen Entscheidungen“, so Ostermeier.