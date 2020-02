Direktverbindung gestrichen : Erneuter Ärger wegen der Schulbusse in Hetzerath

Hetzerath Seit Dezember konnten rund 40 Hetzerather Kinder eine Direktverbindung von den Schweicher Schulen nach Hause nutzen. Das soll sich nun aber wieder ändern.

(will) In Hetzerath gibt es erneut Unmut wegen der Busverbindung zwischen dem Ort im Landkreis Bernkastel-Wittlich und dem Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich (Kreis Trier-Saarburg): Nachdem zum 1. September die Busverbindung von Schweich nach Hetzerath mit der Einführung des Linienbündels Römische Weinstraße weggefallen ist und die Schüler auf den Zug oder private Fahrten angewiesen waren (der Volksfreund berichtete mehrfach) wurde im Dezember kurzzeitig ein Direktbus von Schweich nach Hetzerath für die Schüler eingerichtet. Doch dieser soll, obwohl gut genutzt, wieder entfallen, wie Eltern dem Volksfreund mitteilten. Trier-Saarburgs Landrat Günther Schartz, dessen Kreis als Träger der Schule für den Schülerverkehr zuständig ist, hatte das bereits in einer Ausschusssitzung mitgeteilt. Was die Fahrten der Schüler betreffe, sei der Landkreis nicht auf Dauer zu Zugeständnissen bereit, hieß es. Der zwischen Schweich und Hetzerath verkehrende Direktbus solle wieder abbestellt werden. Unter anderem deshalb, weil laut Landrat Schartz kein Präzedenzfall geschaffen werden soll. Außerdem sei kommuniziert, dass für Hetzerath eher Wittlich der vorgesehene Schulstandort sei. Es gebe viele Schüler aus dem Landkreis Trier-Saarburg, die auf Plätze in Schweich angewiesen seien.