Geschichte : Ein früher Pionier der Elektromobilität

TREIS-KARDEN Der Wahl-Moselaner Ernst Heinrich Geist (1860 bis 1928) war einer der ersten Elektroautobauer Deutschlands. Seine wechselvolle Unternehmerkarriere begann 1890 in einem Moseldorf.

Seine ersten beruflichen Erfahrungen hatte der am 10. Januar 1860 in Frankfurt am Main geborene Ingenieur zunächst bei der Köln-Ehrenfelder Helios-Elektrizitäts-AG gesammelt. 1888 machte er sich selbstständig und erwarb zwei verfallene Burgen nebst einer historischen Mühle in Treis an der Mosel. Dort betrieb er unter dem Namen „Maschinenfabrik Mosel - Treis a. Mosel“ ein eigenes Elektrizitätswerk, das die Gemeinde ab 1890 mit elektrischem Strom versorgte. Später war Geist verstärkt im Kölner Raum tätig, wo er 1894 in der rheinischen Stadt Frechen ein weiteres Elektrizitätswerk aufbaute.