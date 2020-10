Glaube : Gottesdienst zum Erntedankfest

Wittlich (red) Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Erntedanksonntag, 4. Oktober, ab 11 Uhr einen zweiten Gottesdienst in der Christuskirche in Wittlich an. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06571/7449 bis Freitag, 12 Uhr möglich.