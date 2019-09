Brauchtum : Erntedankumzug mit Fest-Programm

Niersbach (red) Die Gemeinde Niersbach lädt für Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr zum Erntedankumzug ein. Start des Umzugs ist in der Lindenstraße in Greverath, von wo sich der Zug durch den Ort und über die Landesstraße 49 in Richtung Niersbach bewegt.

Hier, in Höhe des Friedhofes am Ortseingang, wird gegen 14 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer gerechnet, die sich dann in Niersbach weiter durch die Töpferstraße zum Endpunkt in der Maareckenstraße bei der Mehrzweckhalle bewegen.