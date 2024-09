Partyreihe im Industriegebiet Stimmung steigt, Freibier fließt: Das 32. Wittlicher Oktoberfest hat begonnen (Fotos)

Festwirt Winfried Bungert war die Erleichterung anzusehen, als es nach den umfangreichen Vorbereitungen am Freitag­abend so weit war. Mit einem kräftigen Schlag mit dem Holzhammer schlug Bürgermeister Joachim Rodenkirch den Zapfhahn in das Fass mit Freibier ein. „O’zapft is“, hieß es vom Stadtoberhaupt. Rodenkirch pries das Wittlicher Oktoberfest als das größte neben dem Original an. Gemeinsam mit Gerd Müller und Olaf Hommes von der Bitburger Braugruppe sowie dem Ehepaar Katrin und Winfried Bungert prostete er den feierfreudigen Besucherinnen und Besuchern zu.