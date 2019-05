Fest : Live-Musik in der Klostermühle Siebenborn

Maring-Noviand (red) Der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion veranstaltet am Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr eine Eröffnungs-Party in der Klostermühle Siebenborn in Maring-Noviand. Musiker Michael Frank spielt mit seinem E-Saxofon und Synthesizern loungige Electro-Music.

