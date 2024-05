Veranstaltungsreihe geht erfolgreich in die neunte Runde Lange Weinmeile an der Mosel ist wieder Publikumsmagnet

Traben-Trarbach/Ürzig · „Mythos Mosel“ ist am Freitag mit einer Eröffnungsfeier in Traben-Trarbach erfolgreich in die neunte Runde gestartet. Etwa 3000 Menschen kamen mit dem Shuttlebus dem Fahrrad oder zu Fuß zu den 30 teilnehmenden Weingütern zwischen Briedel und Ürzig.

26.05.2024 , 14:00 Uhr

Link zur Paywall So war der Auftakt von Mythos Mosel 2024 75 Bilder Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato