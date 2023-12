Jagd- und Eventzentrum Alles, was man zur Eröffnung der Target World in Landscheid wissen muss (Fotos)

Auf der Klingelborner Heid in Landscheid hat sich innerhalb der vergangenen drei Jahre nicht nur viel, sondern alles verändert: Wer sich noch an die in die Jahre gekommene Tennishalle samt Restaurant und die maroden Schießstände in Holzbauweise erinnert, der kann nur ins Staunen kommen, wenn er heute einen Fuß auf das Areal an der L60 zwischen Landscheid und Großlittgen setzt. Nach dem Abriss der alten Gebäude wurde dort in drei Jahren Bauzeit ein 25-Millionen-Euro-Projekt realisiert.