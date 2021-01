Pandemie : Erste Impfung in Seniorenheimen im Kreis Bernkastel-Wittlich abgeschlossen

Bernkastel-Wittlich (will) Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind Bewohner und Mitarbeiter aller Senioren- und Pflegeheime bereits einmal geimpft, Das teilte Landrat Gregor Eibes in der zurückliegenden Sitzung des Kreisausschusses mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese wurde erstmals als Videokonferenz abgehalten, was, so lange Präsenssitzungen nicht erlaubt seien, auch weiterhin so sein werde, wie Eibes sagte.

Derzeit seien Bewohner und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen im Kreis zum ersten Mal geimpft. Eibes geht davon aus, dass die Spanne von 28 Tagen zwischen der ersten und der zweiten Impfung eingehalten werden kann. „Dann sind wir in vier Wochen durch mit den Einrichtungen“, sagt der Kreis-Chef.

Info Die aktuellen Zahlen zur Pandemie Nachdem am Montag keine neuen Fälle gemeldet wurden, sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Dienstag, 26. Januar, 14 Uhr, 29 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 1877 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt von 55,1 auf 68,5 Fälle je 100 000 Einwohner. Die häusliche Isolierung endete am Dienstag für fünf Menschen, die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne Entlassenen steigt auf 1614. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Menschen sowie der 50 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Infektionsfälle auf 213. Im Verbundkrankenhaus werden 15 Covid--19-Patienten stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Landkreis bis Montag 3509 Menschen. Dies entspricht einer Inzidenz von 31,19 Impfungen pro 1000 Einwohner.

Die Alten- und Pflegeheime haben sich vor allem in der zweiten Corona-Welle als „Inzidenztreiber“, wie Eibes es ausdrückte, erwiesen. Derzeit sei die Lage in den Alten- und Pflegeheimen im Griff. Im Wittlicher Pflegeheim St. Wendelinus, wo es kürzlich einen größeren Ausbruch gab (wir berichteten), helfen derzeit bereits fünf Soldaten der Bundeswehr aus, wie Eibes berichtete. Sie helfen dort unter anderem dabei, Bewohner und Mitarbeiter per Schnelltests auf Sars-Cov2 zu testen.

Im Impfzentrum müssen Termine, die für Erstimpfungen ab dem 27. Januar vereinbart worden waren, verschoben werden. Die bundesweite Knappheit an ausreichend Impfdosen macht diese Verschiebungen wie auch in anderen Zentren der Region notwendig. Geplant ist derzeit, im Wittlicher Impfzentrum ab dem 17. Februar wieder Erstimpfungen machen zu können.

In der Regel seien es aktuell Ausbrüche in Großfamilien, wenn mehr als fünf Fälle gehäuft auftreten, so Landrat Eibes.

Der Kreis zieht im Erwägung, ob für gehäufte Ausbrüche auch eine Mutation des neuartigen Coronavirus verantwortlich sein könnte, das sich schneller verbreiten kann als die bereits bekannte Variante. In der Überlegung ist es, die Proben in solchen Fällen separat auf eine mögliche Mutation zu untersuchen.

„Sollte eine solche Mutation vorkommen, werden wir das mitteilen“, sagte Eibes auf Nachfrage von Gertrud Weydert (Grüne).