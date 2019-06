Politik : Erste Sitzung des Stadtrates nach der Wahl

Bernkastel-Kues Die konstituierende Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 17. Juni, um 17.30 Uhr in der Güterhalle in Bernkastel-Kues statt. Die Verpflichtung der Ratsmitglieder und die Ernennung des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters sind die ersten Punkte der Tagesordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken