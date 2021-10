Soziales : Lions Club Wittlich-Lesura finanziert erlebnispädagogisches Schulprojekt

Wittlich (red) Die Advents­kalender-­Aktion 2020 des im gleichen Jahr gegründeten Damen-Lions Clubs Wittlich-Lesura war ein voller Erfolg.

Nun stehen rund 20 000 Euro zur Verfügung für Schulkinder in der Region, die durch die Pandemie geschädigt worden sind. Mit 10 000 Euro wurde das Projekt „Spannung, Spaß und Spiel – ich kann mehr, als ich denke“ an der Clara-­Viebig-­Realschule plus in Wittlich für das gesamte laufende Schuljahr finanziert. Kooperationspartner ist der Trierer Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais.