Freizeit : Weinberge, Wald und schöne Aussichten

Info

Wanderer können die Strecke am 20. Juni von 10 bis 17 Uhr wandern. Erfrischungsstationen gibt es am Bibadeplatz Reil, im Feriendorf Landal Mont Royal, in der Feuerwehrhütte Kövenig, am Enkircher Brunnenplatz und beim Sport- und Spielfest in Burg am Moselufer.

Parkplätze sind in Reil unter der Brücke, am Landalpark an der K 62, am Dorfgemeinschaftshaus in Kövenig, am Moselvorgelände in Enkirch und in Burg an der Moselstraße verfügbar.

Reil und Kövenig erreicht man zudem mit der Moselweinbahn RB 85 aus Richtung Traben-Trarbach oder Bullay sowie mit der Linie 333 aus Richtung Trier oder Bullay. Kröv und Enkirch erreicht man ebenfalls mit der Linie 333 aus Richtung Trier und Bullay.