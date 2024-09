Premiere 2024 Wittlicher Literaturtage: „Schreiben ist nicht schwer. Gut zu schreiben schon!“

Es ist eine Premiere: In Wittlich wird Autoren aus der Säubrennerstadt eine Bühne geboten. Organisatorin der ersten Wittlicher Literaturtage, die an diesem Wochenende stattfinden, ist Rosemarie Schmitt, unterstützt von der „VHS Wittlich-Stadt und Land“. Wie sie auf die Idee der Literaturtage kam und wie sie selbst zum Schreiben fand, das hat sie uns bei einer Tasse Kaffee und mehr als einer Zigarettenlänge erzählt. Mit schwarzem Hut, ihr Markenzeichen. Wobei die Frau selbst Marke ist. Und was für eine. Aber dazu später.