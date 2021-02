Corona : Erste Schnelltests von mobilem Team in Morbach

Morbach Im Hunsrück probte die Kreisverwaltung einen ersten Probelauf mit einem mobilen Corona-Testteam.

Gewissermaßen als Probelauf hat die Corona-Teststation Wittlich am Freitag erstmals in Morbach vor Ort Schnelltests angeboten. Das teilt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit. Mitarbeiterinnen und MItarbeiter aus Kitas, Schulen und aus der Kindertagespflege konnten sich vom mobilen Testteam in Morbach kostenlos testen lassen, da dieses Personal seit Januar darauf einen Anspruch hat. Mitarbeiter der Wittlicher Teststation waren mit dem „Fiebertaxi“, mit dem bislang in Altenheimen Tests gemacht wurden, vor Ort. Insgesamt wurden 63 Schnelltests gemacht, davon nahmen 47 Erzieherinnen und Erzieher aus der Morbacher Kita diese Möglichkeit wahr.