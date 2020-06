Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Erster Corona-Fall im Wittlicher Schlachthof Simon-Fleisch

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich Erstmalig wurde ein Mitarbeiter des Wittlicher Schlachthofes positiv auf das neue Corona-Virus getestet. Der Mann zeigte keine Symptome.

Nach Angaben der Geschäftsleitung war der Schlachthofmitarbeiter zuvor zwei Wochen im Urlaub in Rumänien. Er sei mit drei weiteren Mitarbeitern am Pfingstwochenende wieder nach Wittlich zurückgekehrt. Am Dienstag, 2. Juni, habe er sich einem präventiven Test im Rahmen des Corona-Schutzkonzepts des Unternehmens unterzogen. Der Mann sei bei diesem Routinetest positiv auf Covid-19 getestet worden, sagt Geschäftsführer Bernhard Simon.

Die vier Mitarbeiter und gemeinsamen Urlaubsrückkehrer hätten seitdem zusammen in einer sogenannten „Quarantäne-Wohnung“ des Unternehmens in Wittlich gewohnt. Die Testergebnisse der drei anderen Mitbewohner seien negativ ausgefallen, sagt Simon. „Sie müssen sich aber am kommenden Montag einer erneuten Corona-Testung unterziehen.

Alle vier Personen sind von der Arbeit frei gestellt und werden bis zum Ende der behördlich angeordneten Quarantäne in zwei unterschiedlichen Wohnungen untergebracht.“

Keiner der Mitarbeiter, auch nicht der positiv getestete Schlachthofmitarbeiter, habe Symptome gezeigt, sagt Simon. Der Geschäftsführer hofft, dass diese eine bekanntgewordene Infektion in seinem Unternehmen „ein Einzelfall bleibt“.

Der Wittlicher Schlachthof hatte in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bereits Mitte März 2020 ein Schutzkonzept zur Eindämmung des Corona-Virus erarbeitet. Entsprechend der geänderten Risiko- und Erkenntnislage wurde dieses Konzept ständig angepasst.

Das Schutzkonzept umfasste eine Vielzahl von Maßnahmen wie das durchgehende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes von allen Mitarbeitern während der Arbeit, Einschränkung des Personen- und Fahrzeugverkehrs auf dem Betriebsgelände und vorsorgliche Testungen auf das Virus.

Im Zuge der allgemeinen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen, der schrittweisen Öffnung der Grenzen in der EU und den damit verbundenen Urlaubsfahrten der Mitarbeiter wurden in den vergangenen Wochen diverse erhebliche Anpassungen am Schutzkonzept des Unternehmens vorgenommen, erklärt Simon. Aktuell werden vorsorglich alle neuen Mitarbeiter und Rückkehrer aus dem Urlaub, die sich zuvor länger als 48 Stunden in einem Land der europäischen Union sowie den Ländern Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island aufgehalten haben, nach ihrer Ankunft in Wittlich zwei Mal auf das Corona-Virus getestet.

Die Testungen erfolgen unmittelbar nach der Einreise sowie 14 Tage nach der ersten Testung. In der Zwischenzeit wohnen die betreffenden Mitarbeiter gruppenbezogen in sogenannten Quarantänewohnungen. Bei einer solchen routinemäßigen Testung wurde der zuvor beschriebene Mitarbeiter positiv getestet. Die Kosten für diese freiwilligen Tests trägt das Unternehmen.

Statement der Geschäftsleitung

Bernhard Simon, einer der Geschäftsführer von Simon-Fleisch, zeigt sich erleichtert, dass das in den vergangenen Monaten entwickelte Schutzkonzept nach derzeitigem Stand greift: „Natürlich hofft jedes Unternehmen, möglichst lange von einem positiven Covid-19 Fall verschont zu bleiben. Es war jedoch bei einer Belegschaft von über 500 Personen abzusehen, dass sich im Zug der aktuellen schrittweisen Wiederaufnahme des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Europa, irgendwann ein Mitarbeiter mit Covid-19 Virus infiziert. Wir hoffen nun, dass unser gemeinsam mit der Kreisverwaltung entwickeltes Schutzkonzept wie geplant funktioniert und diese Infektion des Mitarbeiters ein Einzelfall bleibt.“

Testungen Wie die Kreisverwaltung auf TV-Anfrage mitteilt, werde man nun rund 20 Mitarbeiter des Unternehmens auf das neue Coronavirus testen. Das geschehe jedoch erst am Montag, 8. Juni, mit den Ergebnissen sei dann bereits möglicherweise am Montagabend zu rechnen. Aber warum erst am Montag? Wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, erklärt, seien Tests erst 5 Tage nach möglichen Infektionsgeschehen ratsam, weil das zu erwartende Ergebnis dann als valide einzuschätzen sei.

Deshalb werden die 20 Mitarbeiter, wie gesagt, erst am Montag getestet. Bei den Personen handele es sich, wie die Behörde erklärt, um Mitarbeiter, die im Umfeld der positiv getesteten Person im Schlachthof gearbeitet hätten sowie um Menschen aus der selben Gemeinschaftsunterkunft des Unternehmens in Wittlich.

Follmann: „Da sich der betroffene Mitarbeiter zusammen mit den drei weiteren eingereisten Kollegen in einer nach der Corona-Bekämpfungs-Verordnung vorgeschriebenen häuslichen Quarantäne befand und das Unternehmen betriebsintern präventiv verschiedenste Hygienemaßnahmen ergriffen hat, besteht Hoffnung, dass aus dem Einzelfall kein größeres Infektionsgeschehen innerhalb des Betriebs erwächst.“ Genaueres wird man Anfang kommender Woche abschätzen können, wenn die Ergebnisse der Testungen vorliegen.

Das Gesundheitsamt hält es jedoch nicht für notwendig nun alle 500 Mitarbeiter des Unternehmens auf das neue Coronavirus zu testen.

Masseninfektionen Nach Covid-19-Masseninfektionen in fleischverarbeitenden Betrieben in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fürchteten viele Menschen, auch im Wittlicher Schlachthof könnte sich solch eine Masseninfektion ereignen. Denn viele Schlachthöfe, wie auch Simon-Fleisch, bringen ihre Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften unter. Die Qualität der Unterkünfte sowie die Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte sind von Unternehmen zu Unternehmen allerdings höchst unterschiedlich. Der TV berichtete über die von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als „gut“ bewerteten Infektionsschutzkonzepte des Wittlicher Unternehmens Simon-Fleisch.

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) infizierten sich dagegen Anfang Mai in kurzer Zeit mehr als 200 Mitarbeiter mit dem neuen Coronavirus. Deshalb wurden dort im Gegensatz zu anderen Landkreisen die Corona-Regeln vorerst nicht gelockert.