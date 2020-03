Thalfang Ortsbürgermeister Burkhard Graul (SPD) tritt an.

Der Thalfanger Ortsbürgermeister Burkhard Graul kandidiert für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters. Der Ortsverein der SPD Thalfang hat Graul in einer Sitzung am vergangenen Freitag einstimmig als ihren Kandidaten nominiert. Damit ist der 62-Jährige der erste Kandidat, der sich für die Nachfolge von Marc Hüllenkremer bewirbt. Hüllenkremer wurde Mitte 2019 in den Ruhestand versetzt. Die Wahl ist für den 10. Mai angesetzt, eine mögliche Stichwahl für den 24. Mai. Graul verweist auf seine langjährige Erfahrung in der Thalfanger Kommunalpolitik. Seit mehr als 40 Jahren ist er Mitglied im Verbandsgemeinderat. Dazu hat er in den Wintermonaten 2017/2018 und 2018/2019 bis zur Kommunalwahl während der krankheitsbedingten Abwesenheit Hüllenkremers als erster Beigeordneter jeweils für mehrere Monate die Geschäfte der VG und der Thalfanger Verwaltung geleitet.