Ehrenamt : Mitmachtag zur Förderung des Ehrenamts

Traben-Trarbach Mit dem ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag am Samstag, 10. Oktober, will die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, einen neuen Weg in der Ehrenamtsförderung gehen. Alle Gemeinden, Vereine, Gruppen, Firmen, Einrichtungen, Kirchen, Verbände und Inititiativen aus der VG sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

An diesem Tag engagieren sich Menschen aller Generationen – Einzelpersonen, Gruppen, Firmen – gleichzeitig in unterschiedlichen ehrenamtlichen Projekten, beispielsweise beim Reparieren von Spielgeräten in der Kindertagesstätte, beim gemeinsamen Singen, Lesen oder Basteln im Seniorenheim, beim neuen Anstrich des Gemeindesaals oder der Schutzhütte oder der Verschönerung des Schulhofes. Alles, was innerhalb eines Tages erledigt beziehungsweise erreicht werden kann, ist freiwillige Mitmachaktion geeignet. Am Ende des Tages wird dann zum Abschluss in den einzelnen Projektgruppen gefeiert. Die Beteiligung von Vereinen, Gruppen und Initiativen ist Grundvoraussetzung für das Gelingen eines Freiwilligen-Mitmach-Tages. Deshalb bietet die VG diesen Tag als Plattform an, um auf diese Weise einen Tag lang gemeinsam Werbung für freiwilliges Engagement zu machen.