Stadtbild : Viel Müll entlang des Moselufers gesammelt

Traben-Trarbach Beim ersten Mosel-Clean-Up in Traben-Trarbach gab es viel Zuspruch für die freiwilligen Helfer.

Der Erste Beigeordnete der Stadt Traben-Trarbach, Erwin Haussmann, begrüßte diese am Parkplatz am Alten Bahnhof. Dann wurden die Gruppen eingeteilt, die entlang des Moselufers Müll aufsammeln sollten und wollten. Unterwegs erhielten die Helfer sehr viel Zuspruch von Fußgängern und Fahrradfahrern. Über „Tolle Aktion“, „Ich finde es super, dass ihr das macht“ und „Echt klasse“ gab es ganz viel Unterstützung am Wegesrand. Zehn Müllsäcke konnten die Helfer in drei Stunden füllen. Insbesondere leere Flaschen, Taschentücher und Zigarettenstummel waren überall am Moselufer zu finden.