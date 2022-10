Gourmet : Erster Platz in Weltrangliste: Auszeichnung für Dreiser Restaurant Sonnora

Dreis Weitere Auszeichnung: Einem Gourmet-Onlineportal zufolge steht das Dreiser Restaurant Sonnora an der Spitze einer Weltrangliste.

In der Weltrangliste des Gourmet-Portals Restaurant-Ranglisten.de übernehmen das Sonnora in Dreis (Rheinland-Pfalz) und das Schauenstein (Fürstenau, Schweiz) gemeinsam die Spitzenposition. Für das Sonnora sei es ein kräftiger Sprung nach vorn, teilt das Portal mit: Im Vorjahr lag es auf dem 26. Platz.

Die beiden Restaurants führen den Angaben zufolge einen Kreis von insgesamt 22 Restaurants an, die ausschließlich Höchstnoten in den professionellen Restaurantführern in die Berechnung des Rankings eingebracht hatten. So liegt auf dem siebten Platz das saarländische Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig. Die Auswertung der Weltrangliste basiert laut Eigenangaben auf der Auswertung professioneller Restaurantführer sowie Voting-Ranglisten.