Wittlich : Baustart für den neuen Kinopalast

Wittlich Viele Wittlicher wünschen sich ein Kino. Jetzt wird es Realität. Investition: fünf Millionen Euro.

Ein von Vielen ersehnter Tag: Das Ehepaar Heike Müller und Kurt Römer hatte zum Spatenstich „Kinopalast Eifel-Mosel“ geladen. Nach acht Jahren ohne, bekommt die Stadt Wittlich endlich wieder ein Kino. Kurt Römer und Heike Müller, die bereits den „Kinopalast Vulkaneifel“ in Daun betreiben, werden auch das Kino in Wittlich bauen und betreiben. Der Stadtrat hatte in der Sitzung am 24. Mai 2018 die Voraussetzungen dafür geschaffen. Kurt Römer dankte der Stadt Wittlich für die Beratung und Betreuung: „Bei allen Gesprächen standen uns stets die Türen offen“.