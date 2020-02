Menschen : Erster Tag von Leo Wächter als Rathaus-Chef der VVG Bernkastel-Kues

Foto: Clemens Beckmann. Foto: Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues (cb) In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues beginnt ein neues Zeitalter. Seit 1. Februar ist Rathaus-Chef Leo Wächter (CDU) im Amt. Er löst Ulf Hangert (CDU) ab, der nach 20 Jahren an der Spitze der Kommune in den Ruhestand gegangen ist (der TV berichtete).



Von Clemens Beckmann

Groß einarbeiten und vorstellen muss sich Wächter nicht, denn er war schon seit Oktober 2011 hauptamtlicher Beigeordneter. Der 61-Jährige wird die Verwaltung mit ihren 90 Mitarbeitern acht Jahre führen. Derzeit leitet er die Amtsgeschäfte noch aus seinem bisherigen Büro, denn das Reich des Bürgermeisters, dem Vernehmen nach wegen des Ausblicks auf die Mosel, die Stadt und Weinberge das schönste Amtszimmer in Rheinland-Pfalz, wird noch etwas umgestaltet.