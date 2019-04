Organisiert wird das Ganze von der Moseleifel Touristik mit Sitz in Wittlich in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Wittlich-Land des Eifelvereins. Eingebettet ist die Veranstaltung in das Jubiläum „Zehn Jahre Eifelsteig“. Die Idee dazu entstand vor ziemlich genau einem Jahr: Damals hatte Karsten Mathar, Geschäftsführer der Moseleifel Touristik, während der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Wittlich-Land im Eifelverein einen solchen Marathon ins Gespräch gebracht. Denn: „Marathonläufe gibt es schon in der Eifel, aber keinen Wandermarathon“, sagt Mathar. Die Mitglieder des Eifelvereins seien sofort begeistert gewesen. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Und die Zusammenarbeit funktioniert laut Mathar hervorragend. Der Eifelverein ist für den Tagesablauf, die Strecken und die Vor-Ort-Betreuung zuständig. Die Moseleifel Touristik übernimmt Logistik, Werbung und Anmeldungen. Apropos Anmeldungen: Die laufen gut. 125 sind schon eingegangen aus den Niederlanden, aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Damit ist Mathar zufrieden, immerhin ist die Veranstaltung ja erst in einem halben Jahr. Deshalb ist er optimistisch, dass die insgesamt 600 Plätze bis dahin vergeben sein werden.

Gewandert wird auf zwei unterschiedlich langen Strecken, für die sich jeweils 300 Teilnehmer anmelden können. Start und Ziel sind am Bürgerhaus „Alte Schule“ in Bruch. Die Teilnehmer der knapp 42 Kilometer langen Wanderung starten zwischen 7 und 9 Uhr, die Wanderer auf der kürzeren Strecke des Halbmarathons (etwa 24 Kilometer) zwischen 9 und 11 Uhr.

Im ersten Teilabschnitt folgen die Teilnehmer ab Bruch dem Eifelsteig bis Landscheid, dann geht es zum ehemaligen Waldhotel Viktoria. Während der Eifelsteig ab dort bis Kloster Himmerod führt, folgt der Wanderer im zweiten Strecken­abschnitt über Hupperath bis zu den ersten Wittlicher Weinbergen. Ab Wittlich geht es vorbei an trutzigen Sandsteinfelsen, der römischen Villa durch Teile des Mundwaldes und danach durch das Waldgebiet des Jahres 2012, den Meulenwald. Im dritten und letzten Teilstück beginnt der Endspurt für die Wanderer: über Dreis, Salmtal geht es zurück bis zum Start- und Zielort Bruch.

Der Halbmarathon führt bis Hupperath über die Säubrennerroute und danach über eine extra ausgeschilderte Wanderroute des Eifelvereins Wittlich Land.

Auch die finanzielle Abwicklung liegt in den Händen der Moseleifel Touristik. Karsten Mathar rechnet damit, dass die Veranstaltung null auf null aufgeht. Die Startgebühren betragen 30 Euro für den Marathon und 25 Euro für den Halbmarathon.

Einen positiven Aspekt erhofft sich der Organisator für die heimischen Hoteliers, wenn mehrere hundert Wanderer nach Wittlich und Umgebung kommen.