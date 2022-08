Neu im Programm : Hundheimer Kirmesteam organisiert erstmals Weinwanderung rund um die Burgruine Baldenau

Die Burgruine Baldenau, die Wege rundherum und Weine von der Mosel spielen erstmals im Programm der Hundheimer Kirmes eine wichtige Rolle. Foto: Klaus Kimmling

Morbach-Hundheim Sie wollen noch mehr Abwechslung ins Programm der Hundheimer Kirmes bringen. Deshalb haben sich die Macher eine Premiere ausgedacht, die Weine, ein beliebtes Bauwerk und die heimische Landschaft verknüpft. Was geplant ist und wo es noch Tickets gibt.

Wenn am Wochenende die Kirmes im Morbacher Ortsbezirk Hundheim startet, werden sich manche Stammgäste womöglich wundern. „Wir haben etwas Neues im Programm, das hat es so zumindest in Morbach noch nie gegeben“, kündigt Tanja Adam-Müller vom Kirmesausschuss an.

Gemeint ist eine Weinwanderung am Sonntag, 21. August. Unter dem Motto „taste & go" werden die Teilnehmer zwischen 13 und 15 Uhr vom Kirmeszelt aus auf eine sechs Kilometer lange Strecke rund um die Burgruine Baldenau starten. Unterwegs bieten an fünf Stationen Winzer von der Mosel jeweils fünf verschiedene Weine an. Mit dabei sind die Weingüter Stairs n'Roses (Kinheim), Josef Bernard-Kieren (Graach), Steffen-Lex (Osann-Monzel), Kiebel (Lösnich) und Pichterhof (Kinheim).

Zwar habe die Hundheimer Kirmes mit Livemusik am Freitagabend, dem Sommer-Jubiläumsumzug des Karnevalvereins am Samstagnachmittag und dem Auftritt der Rockband „Hot Smoking Socks“ am Montagabend wieder einiges zu bieten, sagt Tanja Adam-Müller: „Als wir das Programm zusammengestellt haben, kam uns aber der Gedanke, dass im Großen und Ganzen doch immer alles ähnlich ist.“ Das wollte der Ausschuss diesmal ändern – und habe sich erinnert an „die schöne Umgebung, in der wir leben, und dass wir mit der Burg Baldenau ein tolles Bauwerk und ein interessantes Stück Geschichte direkt vor der Haustür haben“. Besonders in den vergangenen zwei schwierigen Jahren hätten zudem viele Menschen das Wandern – auch rund um die Burg Baldenau – für sich entdeckt. „So kam uns die Idee, unsere Burg und das Wandern ins Kirmesprogramm mit einzubinden.“ Und das Ganze durch „tolle Weine von der naheliegenden Mosel“ zu ergänzen. Interessierte Weingüter waren laut Ausschuss schnell gefunden.