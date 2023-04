Erweitertes ÖPNV-Angebot An Wochenenden und in den Ferien: Zusätzliche Busse für Flußbach und Lüxem

Flußbach/Wittlich · Flußbach ist nun auch an Wochenenden und in den Ferien per Bus an Wittlich angebunden. Mit dem Angebot reagieren der Verkehrsverbund, der Landkreis und das Verkehrsunternehmen BKR mobility auf Kundenwünsche.

06.04.2023, 16:39 Uhr

Foto: dpa/Stefan Sauer

Von Alexander Berg